شكرا لقرائتكم خبر عن بين قتيل وجريح.. ضربة موجعة لمليشيا الحوثي في مأرب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مأرب، ضربة موجعة لمليشيا الحوثي المتمردة، حيث تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة .
ونقلت صحف يمنية عن رئيس العمليات في المنطقة العسكرية السابعة العميد الركن منصور الزافني في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن مجاميع من المليشيا حاولت التسلل إلى أحد المواقع في الجبهة إلا أن أبطال الجيش كانوا لها بالمرصاد.
وأوضح أن عددا من العناصر الحوثية، سقطوا بين قتيل وجريح فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.
وأضاف أن مدفعية الجيش قصفت تجمعات متفرقة للمليشيا الإيرانية في محيط الجبهة وألحقت بها خسائر بشرية، إضافة إلى خسائر في العتاد.
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