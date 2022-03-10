شكرا لقرائتكم خبر عن اعتداء جنسي يُكلف الأمير أندرو 15 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-وكالات:

بعد أشهر في المحاكم الأمريكية، تم إسقاط دعوى الاعتداء الجنسي عن الأمير البريطاني أندرو، بعد تسوية مع الضحية.

وقررت “فرجينيا جوفري”، التنازل وإسقاط القضية عن الأمير الذي اعتدى عليها جنسيًا قبل سنوات، بعد حصولها على مبلغ ضخم.

اتفاق الطرفان

وكان الطرفان عقدا في فبراير الماضي اتفاقاً بالتراضي يقضي بأن يدفع النجل الثاني لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لجوفري مبلغاً مالياً.

ولم يُكشف النقاب عن قيمة، تجنباً للإحراج العلني الذي كان يمكن أن تسببه له المحاكمة في هذه القضية.

وقدم الطرفان “إقراراً بإسقاط الحق” في القضية إلى محكمة فيديرالية في نيويورك.

وقضى الاتفاق الشهر الماضي بأن تسحب جوفري الدعوى لدى تلقيها المبلغ الذي نصت عليه التسوية المالية، ما يعني أنها تسلمته فعلاً.

كان عمرها 17 عامًا

وكانت جوفري تؤكد أن الأمير أندرو أقام علاقة معها عندما كانت في السابعة عشرة.

يعني أنها كانت قاصرًا بموجب القانون الأميركي، بعدما تعارفا من خلال رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.

وكان قد انتحر “جيفري” في سجنه في نيويورك العام 2019 قبل بدء محاكمته في جرائم جنسية.

ولم توجّه أي اتهامات جنائية للأمير أندرو (61 عاماً) الذي واظب على نفي هذه الاتهامات.

15 مليون دولار:

وأفادت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية، أن التسوية تقضي بأن يدفع أندرو عشرة ملايين جنيه استرليني (13.1 مليون دولار) لجوفري ومليوني جنيه لجمعية خيرية لدعم ضحايا الاتجار بالجنس.