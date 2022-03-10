شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: روسيا تتهم أمريكا بتصنيع أسلحة بيولوجية كنوع من التضليل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن روسيا هي صاحبة التاريخ في استخدام الأسلحة البيولوجية وليس أمريكا، مبينة أن روسيا تتهم أمريكا بتصنيع أسلحة بيولوجية كنوع من التضليل.

وقالت إن الرئيس فلاديمير بوتين أخطأ في تقدير حجم الحرب، لافتة إلى أن روسيا تمتلك ترسانة أسلحة بيولوجية واستخدمت بعضها ضد معارضين في أراضي الناتو.

وذكرت أنه لا يوجد هجوم كيماوي حتى الآن في أوكرانيا ولكن تاريخ روسيا يجعلنا نتوخى الحذر، مضيفة: "تقييمنا أن أوكرانيا لن تتمكن من التفوق الجوي على روسيا حتى لو منحناها طائرات، ونعتقد أن الأوكرانيين لديهم الأسلحة المناسبة للمقاومة في الوقت الحالي".