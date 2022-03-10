شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تشهر سلاح التأميم في وجه الشركات الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت موسكو اليوم الخميس، من أن الشركات الغربية التي تغادر روسيا بسبب الحرب قد تتعرض هي ومنشآتها الإنتاجية للتأميم من قبل الدولة الروسية. وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم الخميس، إن الشركات التي تترك البلاد "تتخلى بشكل رئيسي عن موظفيها وتتركهم لمصيرهم".

وأوضح ميدفيديف، وهو الرئيس السابق لروسيا، أن الحكومة الروسية بصدد اتخاذ خطوات لإعلان إفلاس تلك الشركات ثم تأميمها فيما بعد حتى لا يتعرض المواطنون للبطالة في نهاية المطاف، ويلقى بهم في الشوارع. وقال ميدفيديف إنه على أساس الأصول التي تركها "المستثمرون المذعورون" خلفهم، سيتم إنشاء صناعة جديدة، مؤكدا أن "هذه الطريقة موضوعية وعادلة".