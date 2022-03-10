بوتين محذراً الغرب: روسيا ستخرج أقوى من الأزمة الأوكرانية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن روسيا ستخرج في نهاية المطاف من الأزمة الأوكرانية أقوى وأكثر استقلالية بعد التغلب على الصعوبات الناجمة عما وصفه بالعقوبات الغربية غير المشروعة.

وأضاف بوتين أنه لم يكن هناك بديل لما تسمّيه روسيا «العملية العسكرية الخاصة» التي بدأتها الشهر الماضي في أوكرانيا وأن روسيا ليست الدولة التي يمكنها قبول المساس بسيادتها من أجل مكاسب اقتصادية قصيرة المدى.

وتابع قائلاً في اجتماع للحكومة الروسية «هذه العقوبات كانت ستفرض على أي حال... هناك بعض المشاكل والصعوبات لكننا تغلبنا عليها في الماضي وسنتغلب عليها».