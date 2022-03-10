واشنطن تتهم روسيا باستخدام أسلحة كيمياوية في أوكرانيا

وقالت هاينز، في الجلسة السنوية للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ عن التهديدات العالمية لأمن الولايات المتحدة: "مجتمع المخابرات يعكف عبر وكالاته على توثيق ومحاسبة روسيا والجهات الفاعلة الروسية على أفعالها".واضافت أن "تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتصلة بالتأهب النووي "غير اعتيادية"، كما رأت أن "روسيا هي التهديد الخارجي الأكبر للولايات المتحدة".

واشارت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية الى ان "المقاومة الأوكرانية حرمت روسيا من انتصار سريع". كما اعتبرت أن "اتهامات روسيا للولايات المتحدة بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا "كاذبة".

من جهتها، لم تستبعد وكالة المخابرات المركزية (الـ"سي. أي. إيه") استخدام روسيا لأسلحة كيمياوية في أوكرانيا".

