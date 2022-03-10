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الفيفا يوافق على إقامة مباراة ودية بين العراق وزامبيا

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-10 | 17:47

الفيفا يوافق على إقامة مباراة ودية بين العراق وزامبيا

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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، عن استحصال الموافقة الرسمية من قبل الفيفا للمباراة الودية بين العراق وزامبيا في بغداد.

وقال الاتحاد في بيان، إنه حصل "على موافقةِ الاتحاد الدولي "الفيفا" بإقامةِ المباراة الوديّة بين منتخبنا الوطني ونظيره الزامبي في الثامن عشر من الشهر الحالي والتي سيحتضنها ملعبُ المدينة الدولي تحضيراً لمواجهتي الإمارات وسوريا ضمن التصفياتِ المُؤهلة لمونديال قطر 2022".

 

وأضاف أنه "من المؤمل أن تشهدَ بغداد مساء الغد الجمعة بداية المعسكر الداخلي للمُنتخب الوطني من خلال التجمعِ في مقرّ الإقامة، على أن تكون أول وحدة تدريبيّة فعلية عصر يوم السبت المُقبل في ملعبِ الشعب الدولي".

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخبِ الوطني قد أعلن، أمس الأربعاء قائمةَ اللاعبين المُستدعاة للانخراطِ في معسكر بـغـداد، والمؤلفة من (46) لاعباً، على أن تُقلص إلى (28) لاعباً قبل مواجهتي الإمارات وسوريا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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