وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع العاهل الأردني تهدئة التوتر في القدس‎‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن العاهل الأردني الملك عبدالله استضاف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد؛ لإجراء مباحثات، اليوم الخميس، بشأن خطوات منسقة لتحقيق الهدوء في القدس.



وأضافت الوزارة في بيان أن الزيارة تأتي ”قبل شهر رمضان، وفي ضوء تقارير عن تصاعد حدة التوتر في القدس“.

وأعلن الديوان الملكي في الأردن، عبر موقعه الإلكتروني، أن ”الملك عبدالله الثاني التقى في قصر الحسينية، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد“.

وقال الديوان في بيان له إن اللقاء شهد ”بحث الجهود المبذولة للعودة إلى العملية السلمية، إذ أكد جلالته ضرورة تكثيف مساعي تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.

وجدد العاهل الأردني ”التأكيد على ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، والحفاظ على التهدئة الشاملة، ووقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين“.