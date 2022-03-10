شكرا لقرائتكم خبر 3 ممرات لخروج المدنيين من سومي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخطط السلطات الأوكرانية لفتح ثلاثة ممرات للفرار من منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا، وفقا لرئيس الإدارة المحلية دميترو جيفيتسكي. ومن المقرر أن تقود الممرات الأشخاص الفارين إلى بر الأمان في بولتافا بوسط أوكرانيا، حسبما كتب جيفيتسكي على تليجرام. وتحاصر القوات الروسية سومي، بحسب وزارة الدفاع البريطانية، وقال جيفيتسكي «إن ما يقرب من 50 ألف شخص غادروا يومي الثلاثاء والأربعاء».



كانت هذه تفاصيل خبر 3 ممرات لخروج المدنيين من سومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.