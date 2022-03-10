أمريكا: الصين وروسيا تروجان لنظرية المؤامرة

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ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قولها في بيان «لقد لاحظنا المزاعم الروسية الكاذبة بشأن مختبرات أسلحة بيولوجية أمريكية وتطوير أسلحة كيميائية في أوكرانيا.. لقد رأينا أيضا مسؤولين صينيين يرددون نظريات المؤامرة هذه».
ووصفت المزاعم بأنها «منافية للعقل» وأنها «نوع من عملية تضليل معلوماتي رأيناه كثيرا من الروس على مدار السنوات».
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