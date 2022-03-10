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أمريكا: الصين وروسيا تروجان لنظرية المؤامرة

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- بواسطة أيمن الوشواش - انتقدت واشنطن دولتي الصين وروسيا لترويج نظرية مؤامرة تفيد بأن الجيش الأمريكي يدير مختبرات بيولوجية في أوكرانيا، ليزيدا من خلاف بشأن محاولات تضليل الرأي العام بشأن الحرب في أوروبا.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قولها في بيان «لقد لاحظنا المزاعم الروسية الكاذبة بشأن مختبرات أسلحة بيولوجية أمريكية وتطوير أسلحة كيميائية في أوكرانيا.. لقد رأينا أيضا مسؤولين صينيين يرددون نظريات المؤامرة هذه».

ووصفت المزاعم بأنها «منافية للعقل» وأنها «نوع من عملية تضليل معلوماتي رأيناه كثيرا من الروس على مدار السنوات».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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