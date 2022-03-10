السماح للمدنيين في أوكرانيا بإطلاق النار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وسائل إعلامية أوكرانية أمس، «إنه قد تم السماح للمدنيين في أوكرانيا، بفتح النار على القوات التي يتبين أنها معادية، بموجب قانون جديد دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع». وبحسب القانون الذي دخل حيز التنفيذ الاثنين الماضي، فإنه من الممكن أن يحصل الأجانب وعديمو الجنسية الذين يعيشون في البلاد بشكل قانوني، على أسلحة أيضا، وأن يستخدموها ضد الجنود الروس المتورطين في العدوان القائم على أوكرانيا.

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