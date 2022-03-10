اليونيسف تندد بضرب مستشفى

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وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف «أشعر بالرعب من الهجوم الذي ترددت عنه أنباء على مستشفى للولادة في ماريوبول بأوكرانيا، وهو الهجوم الذي قيل إنه ترك أطفالا صغارا ونساء في المخاض مدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة.
لا نعرف حتى الآن عدد الضحايا ولكننا نخشى الأسوأ».
وأضافت «يؤكد هذا الهجوم، إذا تأكد وقوعه، على الخسائر المروعة التي تلحقها هذه الحرب بأطفال أوكرانيا وعائلاتها».
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