شكرا لقرائتكم خبر اليونيسف تندد بضرب مستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت منظمتا اليونيسف وأطباء بلا حدود ما تردد عن هجوم روسي على مستشفى للولادة في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف «أشعر بالرعب من الهجوم الذي ترددت عنه أنباء على مستشفى للولادة في ماريوبول بأوكرانيا، وهو الهجوم الذي قيل إنه ترك أطفالا صغارا ونساء في المخاض مدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة.

لا نعرف حتى الآن عدد الضحايا ولكننا نخشى الأسوأ».

وأضافت «يؤكد هذا الهجوم، إذا تأكد وقوعه، على الخسائر المروعة التي تلحقها هذه الحرب بأطفال أوكرانيا وعائلاتها».