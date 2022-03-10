تبادل الاتهامات بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا

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وفي مؤتمرين صحفيين متزامنين، جدد الوزير الأوكراني دميترو كوليبا والروسي سيرجي لافروف تأكيد مواقف بلديهما.
وقال كوليبا «لافروف لم يكن جاهزا للمحادثات، وسيعود للمسؤولين في موسكو»، وشدد على أن بلاده لن تستسلم.
بينما قال لافروف إن العملية الروسية تمضي وفقا لما هو مخطط لها، واتهم الغرب بتجاهل مطالب بلاده الأمنية وبإرغام أوكرانيا على الدخول في هذا الصراع.
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