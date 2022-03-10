شكرا لقرائتكم خبر المصارع بلينيك: سنحمي كل الأوكرانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد بطل المصارعة الأولمبي الأوكراني زان بلينيك أنه مصمم على البقاء في كييف لأطول فترة ممكنة من أجل مساعدة البشر في العاصمة الأوكرانية، وذلك في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال «من المهم أن نظهر للناس أننا موجودون من أجلهم ولا نهرب.

علينا أن نحميهم»، وأضاف «لست خائفا. رغم أنني معرض لخطر أكبر، كسياسي.» وكان بلينيك «31 عاما» قد انتخب في البرلمان الأوكراني كعضو عن حزب رئيس الدولة فولوديمير زيلينسكي.

وتوج بلينيك بميدالية ذهبية في المصارعة بأولمبياد طوكيو الذي أقيم العام الماضي كما سبق له إحراز فضية في أولمبياد ريو 2016 إلى جانب لقبين عالميين، وقال البطل الأولمبي إنه يتحرك في المدينة قدر الإمكان، مؤكدا «سأبقى في كييف قدر المستطاع.» وأضاف بلينيك، وهو من أب رواندي وأم أوكرانية «الكثير من الناس يعرفونني ويطلبون مني أشياء. يطلبون أسلحة وأدوية وطعاما».