المصارع بلينيك: سنحمي كل الأوكرانيين

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وقال «من المهم أن نظهر للناس أننا موجودون من أجلهم ولا نهرب.
علينا أن نحميهم»، وأضاف «لست خائفا. رغم أنني معرض لخطر أكبر، كسياسي.» وكان بلينيك «31 عاما» قد انتخب في البرلمان الأوكراني كعضو عن حزب رئيس الدولة فولوديمير زيلينسكي.
وتوج بلينيك بميدالية ذهبية في المصارعة بأولمبياد طوكيو الذي أقيم العام الماضي كما سبق له إحراز فضية في أولمبياد ريو 2016 إلى جانب لقبين عالميين، وقال البطل الأولمبي إنه يتحرك في المدينة قدر الإمكان، مؤكدا «سأبقى في كييف قدر المستطاع.» وأضاف بلينيك، وهو من أب رواندي وأم أوكرانية «الكثير من الناس يعرفونني ويطلبون مني أشياء. يطلبون أسلحة وأدوية وطعاما».
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