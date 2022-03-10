مشاريع سعودية لتمكين اللاجئين السوريين

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وقال خلال زيارته لمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن أمس: إن المركز وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، يعمل على تعزيز وتنمية العمل الإنساني وتقديم المساعدة للمحتاجين في شتى أنحاء العالم، مؤكدا حرص المملكة على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، انطلاقا من قيمها النبيلة مما جعلها تتبوأ مكانة رائدة في العمل الإنساني بجميع مجالاته.
من جهته، أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري أن الأعمال الإنسانية هي نهج متواصل للمملكة، ويعكس اهتمام وعناية قيادتها الحكيمة بهذا الجانب، مشيرا إلى أن مساعدات المركز ومن خلال توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين استهدفت مختلف الجوانب الإغاثية والإنسانية للأشقاء اللاجئين السوريين.
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