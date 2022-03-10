شكرا لقرائتكم خبر مشاريع سعودية لتمكين اللاجئين السوريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أن السعودية ممثلة بالمركز تقدم كافة الخدمات والتسهيلات للاجئين السوريين في مخيم الزعتري، من خلال مشاريع وبرامج ينفذها المركز بهدف تمكينهم وبناء قدراتهم وتحقيق سبل العيش الكريم لهم.

وقال خلال زيارته لمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن أمس: إن المركز وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، يعمل على تعزيز وتنمية العمل الإنساني وتقديم المساعدة للمحتاجين في شتى أنحاء العالم، مؤكدا حرص المملكة على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، انطلاقا من قيمها النبيلة مما جعلها تتبوأ مكانة رائدة في العمل الإنساني بجميع مجالاته.

من جهته، أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري أن الأعمال الإنسانية هي نهج متواصل للمملكة، ويعكس اهتمام وعناية قيادتها الحكيمة بهذا الجانب، مشيرا إلى أن مساعدات المركز ومن خلال توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين استهدفت مختلف الجوانب الإغاثية والإنسانية للأشقاء اللاجئين السوريين.