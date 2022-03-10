وفد السعودية الأممي في حلقة نقاش عن المرأة

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وسلم القائم بالأعمال المستشار محمد العتيق بيان المملكة إلى مجلس الأمن الدولي، حيث شمل البيان على تهنئة لدولة الإمارات لتسلمها رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، وأعرب على الثقة في قدرة الأشقاء في وفد الإمارات في الإسهام البناء في تحقيق المزيد من الإنجازات في سبيل حفظ السلم والأمن الدوليين.
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