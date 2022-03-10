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وفد السعودية الأممي في حلقة نقاش عن المرأة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في حلقة النقاش رفيعة المستوى بعنوان «النهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن من خلال الشراكات.. الإدماج الاقتصادي للمرأة ومشاركتها كمفتاح لبناء السلام»، الذي نظمه وفد دولة الإمارات.

وسلم القائم بالأعمال المستشار محمد العتيق بيان المملكة إلى مجلس الأمن الدولي، حيث شمل البيان على تهنئة لدولة الإمارات لتسلمها رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، وأعرب على الثقة في قدرة الأشقاء في وفد الإمارات في الإسهام البناء في تحقيق المزيد من الإنجازات في سبيل حفظ السلم والأمن الدوليين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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