شكرا لقرائتكم خبر وفد السعودية الأممي في حلقة نقاش عن المرأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في حلقة النقاش رفيعة المستوى بعنوان «النهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن من خلال الشراكات.. الإدماج الاقتصادي للمرأة ومشاركتها كمفتاح لبناء السلام»، الذي نظمه وفد دولة الإمارات.

وسلم القائم بالأعمال المستشار محمد العتيق بيان المملكة إلى مجلس الأمن الدولي، حيث شمل البيان على تهنئة لدولة الإمارات لتسلمها رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، وأعرب على الثقة في قدرة الأشقاء في وفد الإمارات في الإسهام البناء في تحقيق المزيد من الإنجازات في سبيل حفظ السلم والأمن الدوليين.

