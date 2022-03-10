مسؤول إيراني: المفاوضات النووية تزداد تعقيدا

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وكتب على موقع «تويتر» أمس «في ظل غياب قرار سياسي أمريكي، المحادثات تزداد تعقيدا ساعة بعد ساعة»، وأضاف «يظهر نهج الولايات المتحدة تجاه مطالب إيران الأساسية، إلى جانب عروضها غير المعقولة والضغط غير المبرر للتوصل على عجل إلى اتفاق، أن الولايات المتحدة غير مهتمة بالتوصل لاتفاق قوي يرضي الطرفين».
وتواترت الكثير من الأنباء في فترة سابقة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الجارية في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق الذي تعطل إثر انسحاب الولايات المتحدة منه وما أعقب هذا من تقليص إيران من التزامها ببنوده.
إلا أنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أشارت الكثير من التقارير إلى أن الحرب ربما قللت من اندفاع الغرب للتوصل لاتفاق.
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