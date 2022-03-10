الرئيس الجزائري يقيل وزير النقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أمس مهام وزير النقل عيسى بكاي، على خلفية «ارتكابه خطأ فادحا خلال ممارسة مهامه». وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، «إن الرئيس تبون، استشار رئيس الوزراء (الوزير الأول) أيمن بن عبدالرحمن، في موضوع إقالة بكاي، وإنه كلف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، بإدارة وزارة النقل بالنيابة.



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