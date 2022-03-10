شكرا لقرائتكم خبر عن نداء بالعودة.. هروب جنود من الجيش البريطاني للمشاركة في الحرب مع أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير :

هرب العشرات من جنود الجيش البريطاني، للمشاركة في الحرب ضد روسيا بأوكرانيا.

وفي اول رد، قال متحدث باسم الجيش البريطاني في تصريحات لشبكة CNN :

إن الجيش البريطاني يناشد ما وصفه بـ”عدد صغير” من الجنود الذين يُعتقد أنهم سافروا إلى أوكرانيا، للعودة فورًا إلى المملكة المتحدة.

وأضاف المتحدث: “نحن على علم بعدد صغير من الجنود الأفراد الذين خالفوا الأوامر وغابوا دون إذن.

وتابع: ربما سافروا إلى أوكرانيا بصفة شخصية.. نحن نشجعهم وبقوة على العودة إلى المملكة المتحدة.

من جهتها قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان: “يُحظر على جميع المنسوبين السفر إلى أوكرانيا حتى إشعار آخر، ينطبق هذا سواء كان المنتسب في إجازة أم لا”.

وشددت على أنه : سيواجه الأفراد الذين يسافرون إلى أوكرانيا عواقب تأديبية وإدارية.