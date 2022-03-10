شكرا لقرائتكم خبر عن نداء بالعودة.. هروب جنود من الجيش البريطاني للمشاركة في الحرب مع أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365-فريق التحرير :
هرب العشرات من جنود الجيش البريطاني، للمشاركة في الحرب ضد روسيا بأوكرانيا.
وفي اول رد، قال متحدث باسم الجيش البريطاني في تصريحات لشبكة CNN :
إن الجيش البريطاني يناشد ما وصفه بـ”عدد صغير” من الجنود الذين يُعتقد أنهم سافروا إلى أوكرانيا، للعودة فورًا إلى المملكة المتحدة.
وأضاف المتحدث: “نحن على علم بعدد صغير من الجنود الأفراد الذين خالفوا الأوامر وغابوا دون إذن.
وتابع: ربما سافروا إلى أوكرانيا بصفة شخصية.. نحن نشجعهم وبقوة على العودة إلى المملكة المتحدة.
من جهتها قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان: “يُحظر على جميع المنسوبين السفر إلى أوكرانيا حتى إشعار آخر، ينطبق هذا سواء كان المنتسب في إجازة أم لا”.
وشددت على أنه : سيواجه الأفراد الذين يسافرون إلى أوكرانيا عواقب تأديبية وإدارية.
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