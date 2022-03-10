شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: قصف الطيران الروسي لمستشفى ماريوبول «جريمة حرب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وصف الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قصف الطيران الروسي لمستشفى ماريوبول في أوكرانيا بـ جريمة حرب بشعة.

وكان مجلس مدينة ماريوبول قد أعلن في وقت سابق، عن تدمير مستشفى للأطفال خلال ضربات جوية روسية.

وقال مجلس المدينة، في بيان له، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: “إن قوات الاحتلال الروسي أسقطت عدة قنابل على مستشفى الأطفال، والدمار هائل”، مضيفا أنه لا يعرف حتى الآن عدد الضحايا.

في سياق متصل، قال أوليكسي اريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم الخميس إن روسيا تتعمد تعطيل عملية إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول لأنها فشلت في السيطرة على المدينة الاستراتيجية الواقعة على البحر الأسود.