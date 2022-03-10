شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يطلب توضيحا من الجيش الروسي بشأن قصف مستشفى الأطفال بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أعلن الكرملين الخميس أنه سيطلب من الجيش الروسي معلومات حول قصف مستشفى الأطفال في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.

وكانت معلومات أوكرانية أكدت أن المستشفى الخاص بالأطفال قد تعرض لغارة روسية عنيفة، أودت بأوراح ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة صغيرة.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي “بالتأكيد سنسأل جيشنا عن هذا الأمر لأننا لا نملك معلومات واضحة عما حدث هناك. سيقدم جيشنا بعض المعلومات”.