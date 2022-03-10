شكرا لقرائتكم خبر عن مودرنا تبدأ دراسة لقاح هجين ضد متحور أوميكرون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت شركة مودرنا أنها بدأت دراسة لجرعة تعزيزية تمزج تركيبة مصممة لمكافحة متحور أوميكرون من فيروس كورونا بلقاح كوفيد الحالي الخاص بالشركة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الخميس، إنه تم إعطاء أول مشارك في الدراسة جرعة تجريبية. وتعتزم مودرنا تسجيل نحو 375 شخصا في التجربة، التي قالت إنها سوف تجرى في نحو عشرين موقعا في الولايات المتحدة.

وسوف يتم دراسة تأثير الجرعة على بالغين في 18 من العمر وأكبر سنا، الذين تلقوا سابقا الجرعتين الأساسيتين للقاح مودرنا وكذلك جرعة مودرنا التعزيزية قبل ثلاثة أشهر على الأقل.