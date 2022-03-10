شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة كييف: مئات الآلاف غادروا العاصمة منذ بدء الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو عبر التلفزيون الأوكراني اليوم الخميس إن مئات الآلاف من السكان غادروا عاصمة البلاد منذ اندلاع الحرب.

وذكر كليتشكو: "في كل ثانية، كان أحد سكان كييف يغادر". وهناك حاليا أقل من مليوني شخص في المدينة التي يسكنها رسميا نحو ثلاثة ملايين.

وأضاف كليتشكو أن "هدف الروس الأساسي هو السيطرة على كييف"، وهم يهدفون إلى الإطاحة بالحكومة، وقال: "أريد أن أقول إنه لن يتم تنفيذ هذه الخطط".