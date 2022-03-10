شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تصادر ممتلكات روسية في البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم كييف مصادرة ممتلكات تعود لروسيا، ولمواطنين روس يدفعون ضرائب في أوكرانيا.

وصادق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قانون جديد في هذا الشأن، بحسب ما أعلنه البرلمان في كييف اليوم الخميس.

ويستند التشريع على حقيقة أن "الاتحاد الروسي شن حربا ضد أوكرانيا وسكانها".

ووفقا للقانون، سيتخذ مجلس الأمن الأوكراني القرارات الخاصة بمصادرة الممتلكات وسيتم تنفيذها بقرار رئاسي. ولا يشير القانون إلى تعويضات.

وينص القانون بوضوح على أنه يمكن مصادرة الممتلكات، أو الأصول، التي تعود لأي شخص يدفع ضرائب في أوكرانيا، نظرا لأن العديد من الشركات الروسية لديها مكاتب تمثيل في أوكرانيا وأسهم في شركات محلية.