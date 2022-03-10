موسكو تحسم جدل 'الحرب النووية': مستحيلة لهذا السبب

وقال: "مثل هذه الحرب مستحيلة. أعتقد أن الخبراء يدركون عواقب الحرب النووية".

وأضاف: "الحرب النووية هي نهاية الحضارة ولا يجوز السماح بها بأي حال من الأحوال".

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه "لا يؤمن باندلاع حرب نووية"، مشددا على أن "روسيا لم تتحدث أبدا عن احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة".