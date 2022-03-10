فرنسا: الآمال تتضاءل في التوصل إلى اتفاق نووي مع ايران

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر: "نحن قريبون جداً من اتفاق، لكن الآمال تتضاءل".

وأضافت: "نحن قلقون بشأن مخاطر التأخير الإضافي على احتمال إبرام اتفاق، وجنباً إلى جنب مع شركائنا في الثلاثي الأوروبي، ندعو جميع الأطراف للتحلي بنهج مسؤول واتخاذ كل القرارات اللازمة لإبرام هذا الاتفاق".



من جهتها، حمّلت إيران اليوم الولايات المتحدة مسؤولية "تعقيد" إنجاز مباحثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، في أعقاب مخاوف غربية من إطالة أمد المفاوضات جراء طلبات روسية مرتبطة بالأزمة الأوكرانية".

وتجري إيران وكلِ من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، مباحثات في فيينا لإحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق في العام 2018، في المباحثات بشكل غير مباشر.

