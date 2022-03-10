صلاح يتصدر ترتيب لاعبي ليفربول في احصاء جديد

وقال النادي عبر موقعه الرسمي ان "النجم المصري محمد صلاح تصدر قائمة أكثر القمصان مبيعا في نادي ليفربول في الموسم الجاري".

واضاف ان "ترتيب القمصان العشرة الأكثر مبيعا بمتاجر ليفربول في موسم 2021-2022:



1- محمد صلاح (يحمل الرقم 11)2- فيرجيل فان دايك (الرقم 4)

3- ترينت ألكسندر أرنولد (الرقم 66 )

4- جوردان هينديرسون (الرقم 14)

5- ديوغو جوتا (الرقم 20)

6- أليسون بيكر (الرقم 1)

7- تياغو ألكانترا (الرقم 6)

8- ساديو ماني (الرقم 10)

9- روبيرتو فيرمينو (الرقم 9)

10- آندي روبيرتسون (الرقم 26).

ويعد هذا مؤشرا كبيرا على عشق جماهير ليفربول للفرعون المصري الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفا متفوقا بسبعة أهداف عن أقرب مطارديه زميليه في الفريق ماني وجوتا اللذين يتشاركان الوصافة برصيد 12 هدفا لكل منهما.

