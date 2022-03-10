شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بوتين: عقوبات الغرب غير شرعية.. وارتفاع أسعار الطاقة ليس بسبب روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا مستمرة بالتزاماتها بشأن صادرات الطاقة.

وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس: “إن ارتفاع أسعار الطاقة في العالم ليس بسبب روسيا”.

وأضاف فلاديمير بوتين أن العقوبات تصرفات غير شرعية من جانب الغرب، مضيفا أن الغرب يخدع شعوبه والعقوبات غير شرعية.

وفي وقت سابق، قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى إن روسيا تعرقل عمليات الإجلاء وتستهدف الممرات الآمنة المتفق عليها.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، توفير إمدادات طبية لعدة مناطق في أوكرانيا، مع دخول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الرابع عشر.

وأضافت المنظمة، أنه تم رصد عدة هجمات على مراكز طبية في أوكرانيا، ودعت روسيا للسماح بدخول المساعدات إلى أوكرانيا

وحذرت روسيا الغرب، أمس الأربعاء، من أنها تعكف على تجهيز رد واسع النطاق على العقوبات، سيكون سريعا ومؤثرا وينال من معظم القطاعات المهمة“.