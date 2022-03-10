شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما ذبحا أمهما وفصلا رأسها.. كويتيتان تكشفان سبب جريمتهما التي هزت البلاد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت وسائل إعلام كويتية، تفاصيل جديدة حول الجريمة التي هزت البلاد لبشاعتها، والتي وقعت في منطقة الدوحة.

واقدمت فتاتان على قتل والدتهما، ثم قاما بقطع رأسها وفصلها عن جسدها في جريمة من أبشع جرائم القتل الأُسري.

وأحال رجال إدارة البحث والتحري في محافظة العاصمة، الفتاتين إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن مصدر أمني تفاصيل جديدة، وأسباب إقدام الفتاتين على قتل والدتهما بهذه الطريقة المروعة، وقال:

“إن المتهمتين بررتا ارتكاب جريمتهما بوجود خلافات شخصية مع أمهما الضحية التي كانت تعاملهما بطريقة بشعة حسب أقوالهما”.

أضاف المصدر:” المتهمتان خططتا لارتكاب جريمتهما قبل يوم من وقوع الجريمة”.

وتابع :” قررتا التخلص من أمهما بتلك الطريقة البشعة مستغلتين عدم وجود أحد في المنزل”.

وكانت الصحيفة نقلت عن المصادر أن المتهمتين دخلتا في حالة هيستيرية لم تسمح باستجوابهما لوقت متأخر من مساء أمس.

والأم الضحية تبلغ 67 عاما، وابنتها الكبرى تبلغ 40 عاماً والصغرى 33 عاماً.

وكان رجال المباحث صدموا فور دخولهم إلى المنزل الذي وقعت به الجريمة بعد الذي شاهدوه.

فقد عثروا على رأس الأم مفصولة عن جسدها وموضوعة داخل كيس بلاستيكي في مطبخ المنزل.

تم ضبط أداة الجريمة وهي عبارة عن سكين حاد، وإحالة الفتاتين للكشف عليهم في الطب الشرعي.

وقامت إحدى الفتاتين بتقييد حركة أمها، والأخرى نحرتها وفصلت رأسها عن جسدها.