شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من أمير الكويت.. ماذا عن لاجئي أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، بإرسال المساعدات المقدمة من حكومة الكويت لإيصالها للشعب الاوكراني، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع الكويتيتين.

وكانت جمعية الهلال الأحمر قد أعلنت اليوم الخميس، إقلاع طائرة الإغاثة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية حاملة 33.5 طنا من المواد الطبية والغذائية.

وقد توجهت إلى مطار وارسو في بولندا لإيصالها للاجئين الأوكرانيين الذين يواجهون ظروفا معيشية صعبة من جراء الأزمة الإنسانية بسبب الحرب.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية د.هلال الساير على حرص الكويت على المشاركة في الإغاثة الإنسانية في ضوء التوجيهات السامية للحكومة بتقديم الدعم والمساندة اللازمين للاجئين الأوكرانيين.

وشدد على التزام الكويت بنهج إنساني يدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي تحتاج إليها، لا سيما تلك التي تعاني من الأزمات الإنسانية.