شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأوكرانية: فرار نصف سكان العاصمة كييف منذ بداية الحرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الحكومة الأوكرانية، أن نصف سكان العاصمة كييف فروا من منازلهم منذ بداية الحرب.

وأوضحت أن عمليات إجلاء المدنيين والسكان من محيط كييف مستمرة بسبب القتال الجاري هناك.

وأضافت أن المعارك في محيط كييف تجري في الجهة الشمالية، لافتة إلى أنها تعمل على توفير المساعدات والممرات الإنسانية للمحتاجين.

وأشارت إلى أن عمليات الإجلاء من كييف تتم نحو المناطق الغربية، وذلك وسط مجموعة من العراقيل حيث يتم خروج المدنيين عبر محطات القطار والحافلات.

فيما أكد مكتب الرئيس الأوكراني، أن 44 حافلة إجلاء غادرت منطقة إيزيوم في خاركيف وتقل نحو 2000 من سكان المنطقة.

وأعلنت مفوضة البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، عن مقتل 71 طفلا منذ بداية الهجوم الروسي وإصابة أكثر من 100 آخرين.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الانفصاليون في دونيتسك، أنهم سيطروا على 78 بلدة منذ بدء العملية العسكرية في إقليم دونباس.