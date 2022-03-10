شكرا لقرائتكم خبر عن 38 دعوى جنائية ضد مسؤولين أوكرانيين بشبهة مساعدة الروس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال مكتب التحقيقات الأوكراني: إنه أقام 38 دعوى جنائية ضد مسؤولين أوكرانيين بشبهة مساعدة المعتدين (روسيا)، وفقًا لـ”لعربية”.

وهذه هي المرة الأولى التي يقيم فيها مكتب التحقيقات الأوكراني دعاوى ضد مسؤولين أوكرانيين منذ بداية الغزو الروس لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

والتقى رئيس الوزراء الأوكراني دميترو كوليبا نظيره الروسي لافروف، اليوم، في أول اجتماع دبلوماسي على هذا المستوى منذ العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى أي اتفاق بينهما.