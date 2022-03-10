شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تفرض حظراً على العديد من الصادرات لنهاية 2022 والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن حظر تصدير أجهزة الاتصالات والمعدات الطبية والزراعية والكهربائية والتكنولوجية والسيارات، من بين أشياء أخرى حتى نهاية عام 2022 ردا على العقوبات الغربية التي فرضت عليها.
وتم إدراج أكثر من 200 بند في قائمة الصادرات المحظورة، والتي شملت أيضا عربات السكك الحديدية والحاويات والتوربينات وغيرها من السلع.
وكانت شركة “ستيلانتس” المصنعة للسيارات، التي تنتج وتبيع العلامات التجارية “بيجو” و”سيتروين” و”أوبل” و”جيب” و”فيات” في روسيا، تتطلع إلى بدء تصدير المركبات التجارية الخفيفة محلية الصنع إلى أوروبا الغربية قبل بدء الحرب، وفقاً لـ”رويترز”.
في غضون ذلك، قررت عشرات الشركات العالمية الكبرى أن تنسحب من روسيا، مؤخرا، على خلفية العمليات التي أطلقتها موسكو في أوكرانيا المجاورة، ثم قوبلت بفرض عقوبات غير مسبوقة من الدول الغربية.
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