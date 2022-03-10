شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: لدينا أسواق توريد كثيرة للنفط الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا لديها عدد كاف من المشترين للنفط والغاز حتى مع فرض دول الغرب وحلفائها عقوبات ردا على غزو أوكرانيا.

وأضاف عقب اجتماع مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا: "لن نقنع أحدا بشراء نفطنا وغازنا ... إذا أرادوا استبدال شيء ما به، فنحن نرحب، وسوف يكون لدينا أسواق توريد، ولدينا بالفعل".

يأتي البيان في الوقت الذي تبحث فيه أوروبا، أكبر مشتر منفرد للطاقة الروسية، احتمالية حدوث اضطرابات في إمدادات الغاز مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وتحاول القارة، التي تعتمد على روسيا في نحو 30% من الغاز الذي تستهلكه، تقليل هذا الاعتماد من خلال الاستفادة من إمدادات جديدة، وتحسين الكفاءة واستخدام المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.