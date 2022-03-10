شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين : العقوبات على روسيا ستنعكس على الغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • خط نقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا يعمل بكامل طاقته

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع حكومي بعد أن حظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسية، إن بلاده تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.

وأضاف أن العقوبات الغربية على روسيا غير مشروعة وأن الحكومات الغربية تخدع شعوبها، مؤكدا أن روسيا ستحل مشاكلها بهدوء.

وقال إن روسيا مستمرة بالتزاماتها بشأن صادرات الطاقة وخط نقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا يعمل بكامل طاقته، وإن ارتفاع أسعار الطاقة في العالم ليس بسبب روسيا وإنما بسبب سياسات الغرب.

وفي كلمة له بنفس الاجتماع، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف إن روسيا اتخذت تدابير للحد من تدفق رأس المال إلى الخارج وإنها ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالديون الخارجية بالروبل.