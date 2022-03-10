بوتين: أسعار الغذاء سترتفع أكثر إذا زادت العقوبات على روسيا

وقال بوتين أن "روسيا مستمرة بالتزاماتها بشأن صادرات الطاقة، حيث إنها تواصل صادراتها حتى عبر أوكرانيا".

واضاف أن "أسعار الغذاء في العالم سترتفع أكثر إذا زادت العقوبات على روسيا".

بدوره، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن "بلاده ستعمل من أجل المحافظة على النظام المالي الروسي"، مشيرا إلى أنه "يوجد استقرار في حجم الودائع بالبنوك الروسية".



وأفاد سيلوانوف، بأن "هناك سلسلة إجراءات لتخفيف أثر العقوبات الغربية".