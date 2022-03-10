تشيلسي يرد على قرارات المملكة المتحدة

وقال النادي في بيان: "تم إخبار النادي بأن المالك رومان ابراموفيتش تمت معاقبته من الحكومة البريطانية ، بحكم ملكيته الكاملة للنادي".

واضاف: "تشيلسي سيخضع لنفس العقوبات التي تعرض لها السيد أبراموفيتش، على أي حال، الحكومة أصدرت ترخيصاً عاماً يسمح للنادي بمواصلة نشاطات معينة".



‏واختتم البيان: "سنطلب أيضاً توجيهات من الحكومة حول تأثيرات هذه الإجراءات على مؤسسة تشلسي و عملها المهم في المجتمع ، النادي سيقدم تحديثات أكثر في الوقت المناسب".