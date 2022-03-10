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تشيلسي يرد على قرارات المملكة المتحدة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-10 | 15:16

تشيلسي يرد على قرارات المملكة المتحدة

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أصدر نادي تشيلسي الانجليزي، اليوم الخميس، بيان رسمي ليرد على قرارات المملكة المتحدة التي قامت بالحجز على أموال وممتلكات مالك البلوز رومان ابراموفيتش .
وقال النادي في بيان: "تم إخبار النادي بأن المالك رومان ابراموفيتش تمت معاقبته من الحكومة البريطانية ، بحكم ملكيته الكاملة للنادي".

واضاف: "تشيلسي سيخضع لنفس العقوبات التي تعرض لها السيد أبراموفيتش، على أي حال، الحكومة أصدرت ترخيصاً عاماً يسمح للنادي بمواصلة نشاطات معينة".


‏واختتم البيان: "سنطلب أيضاً توجيهات من الحكومة حول تأثيرات هذه الإجراءات على مؤسسة تشلسي و عملها المهم في المجتمع ، النادي سيقدم تحديثات أكثر في الوقت المناسب".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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