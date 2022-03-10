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انت الان تتابع خبر تشيلسي يرد على قرارات المملكة المتحدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-03-10 | 15:16
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أصدر نادي تشيلسي الانجليزي، اليوم الخميس، بيان رسمي ليرد على قرارات المملكة المتحدة التي قامت بالحجز على أموال وممتلكات مالك البلوز رومان ابراموفيتش .
وقال النادي في بيان: "تم إخبار النادي بأن المالك رومان ابراموفيتش تمت معاقبته من الحكومة البريطانية ، بحكم ملكيته الكاملة للنادي".
واضاف: "تشيلسي سيخضع لنفس العقوبات التي تعرض لها السيد أبراموفيتش، على أي حال، الحكومة أصدرت ترخيصاً عاماً يسمح للنادي بمواصلة نشاطات معينة".
واختتم البيان: "سنطلب أيضاً توجيهات من الحكومة حول تأثيرات هذه الإجراءات على مؤسسة تشلسي و عملها المهم في المجتمع ، النادي سيقدم تحديثات أكثر في الوقت المناسب".
واضاف: "تشيلسي سيخضع لنفس العقوبات التي تعرض لها السيد أبراموفيتش، على أي حال، الحكومة أصدرت ترخيصاً عاماً يسمح للنادي بمواصلة نشاطات معينة".
واختتم البيان: "سنطلب أيضاً توجيهات من الحكومة حول تأثيرات هذه الإجراءات على مؤسسة تشلسي و عملها المهم في المجتمع ، النادي سيقدم تحديثات أكثر في الوقت المناسب".
المحرر: سعد أحمد
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