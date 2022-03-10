روسيا تحظر تصدير التكنولوجيا وأجهزة الاتصالات والمعدات الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

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قالت الحكومة الروسية اليوم الخميس إنها حظرت تصدير أجهزة الاتصالات والمعدات الطبية والزراعية والكهربائية والتكنولوجية والسيارات، من بين أشياء أخرى حتى نهاية عام 2022 ردا على العقوبات الغربية.



وتم إدراج أكثر من 200 بند في قائمة الصادرات المحظورة والتي شملت أيضا عربات السكك الحديدية والحاويات والتوربينات وغيرها من السلع.

كانت شركة ستيلانتس المصنعة للسيارات، التي تنتج وتبيع العلامات التجارية بيجو وسيتروين وأوبل وجيب وفيات في روسيا، تتطلع إلى بدء تصدير المركبات التجارية الخفيفة محلية الصنع إلى أوروبا الغربية قبل أن تغزو روسيا أوكرانياز