شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لافروف يؤكد أن بوتين لن يرفض الاجتماع مع زيلينسكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس إن الرئيس فلاديمير بوتين لن يرفض عقد اجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة قضايا "محددة".



أدلى لافروف بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في تركيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن الغرب يتصرف بشكل خطير حيال أوكرانيا وأن عملية الجيش الروسي تسير كما هو مخطط.

وأضاف لافروف أن الغرب يخلق خطرا في المنطقة سيستمر سنوات عديدة وأن الذين يوردون السلاح لأوكرانيا والمرتزقة هناك يجب أن يفهموا خطورة ما يفعلونه.