السيطرة على حريق شركة الصباغة بالعاشر من رمضان



محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية -هبة القصاص:

‏سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، على حريق نشب اليوم الخميس، في مصنع أسفنج ومراتب بمركز بلبيس،دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة يفيد بنشوب حريق في مصنع أسفنج ومراتب، بمنطقة إنشاص الرمل التابعة لدائرة مركز بلبيس، وبعد الدفع بـ 10 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

انتقلت قوة من الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ 10 سيارات إطفاء بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية للسيطرة على النيران واخمادها وتبين أن المصنع مقام بالجمالون على مساحة 2000 متر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران واخمادها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.