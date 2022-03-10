غلق 40 مخبزًا وإعدام 1057 كيلو أغذية فاسدة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، تكثيف حملاتها على الأسواق، بالتعاون مع مديريات الصحة، والطب البيطري، والتموين، حيث جرى غلق 40 مخبزًا، وغلق 8 منشآت لعدم وجود تراخيص، وإعدام 1057 كجم أغذية متنوعة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشنت مديرية الصحة بالقليوبية خلال الأيام القليلة الماضية عدد من الحملات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، حيث جرى المرور على 190 منشأة وتم تحرير 103 محاضر بالإضافة إلى غلق 8 منشآت لعدم وجود تراخيص ونقص بالاشتراطات الصحية كما تم إعدام 1057 كجم أغذية متنوعة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي قطاع الطب البيطري جرى تنظيم على مدار الأيام القليلة الماضية، حملات بيطرية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، حيث جرى تنظيم 10 حملات بيطرية وتم تحرير عدد 26 محضر، وجرى ضبط 924 كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي قطاع التموين جرى تنظيم 135 حملة تموينية للتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية سواء بالمجمعات الإستهلاكية بإجمالي 89 فرع على مستوى المحافظة، كما جرى المرور على المخابز البلدية بإجمالي 2700 مخبز للتأكد من مطابقة رغيف العيش للمواصفات والوزن المقرر 90 جرام للرغيف.

كما جرى تحرير 1700 محضر لمخابز بلدية ومحلات بقاله ومواد تموينية ومحاضر أنشطة مختلفة (ما بين عدم الإعلان عن السعر وبيع بزيادة عن السعر ومزاولة نشاط بدون ترخيص وسلع مجهوله المصدر)، كما جرى غلق 40 مخبز لمخالفتهم وعلى الفور جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت مباحث التموين من ضبط الآتي: 20 طن أعلاف دواجن مجهولة المصدر وبدون فواتير وبها تغير فى الخواص الطبيعية، وضبط 13 طن زيت طعام مجهول المصدر، وضبط 4 طن أسمدة زراعية (كبرتات الكالسيوم) مجهولة المصدر وبدون فواتير ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وضبط 5 طن لحم مفروم ومجمد مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الادمي، ضبط 3 طن كلور، ضبط 250 كجم سمك ورنجة مدخنة، ضبط 5 طن سكر حر، ضبط 4 طن ملح طعام، ضبط 4 طن دقيق، ضبط 1 طن جبنه بيضاء دمياطي، ضبط 13 طن سمن نباتى، ضبط 2 طن أرز جميعهم مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.