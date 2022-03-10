لإلقاء مخلفات على الطرق.. التحفظ على 20 سيارة في الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

تحفظت الإدارة العامة للمتابعة بمحافظة الإسكندرية على 20 سيارة نقل على مدار شهر، لإلقائها المخلفات والأتربة بالطرق السريعة، ما يشوه المظهر الحضاري ويؤثر على سلامة المرور.

كانت الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة رصدت 20 سيارة نقل كبيرة تفرغ حمولتها من مخلفات الأتربة والردم بطرق الإسكندرية الساحلي والصحراوي والزراعي.

وأوضحت هدى أبو كليلة، مدير الإدارة أنه عقب رصد السيارات المخالفة جرى التحفظ عليها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأشارت إلى أنه جرى التنسيق مع إدارة الرصد البيئي بالمحافظة، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة وتحرير المحاضر والغرامات المقررة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه بتكثيف أعمال الرصد الميداني والمتابعة اللحظية لضبط المخالفات على مستوى الأحياء.