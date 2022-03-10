"تركت طفلة وحيدة".. معاقبة معلمة غادرت المدرسة قبل مواعيد العمل ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

قررت النيابة الإدارية ببني سويف، خصم 3 أيام من راتب معلمة رياض أطفال بإحدى المدارس الرسمية للغات، وذلك لمغادرتها المدرسة تاركة طفلة بقاعة رياض الأطفال بمفردها، فضلا عن إصابة طفل داخل الفصل بسبب سقوطه على الأرض.

كانت إدارة الشئون القانونية بإدارة بني سويف التعليمية تلقت شكوى من المدرسة، تفيد بمغادرة معلمة رياض الأطفال المدرسة قبل المواعيد الرسمية، مما ترتب عليه إصابة طفل في أذنه، بالإضافة إلى تركها طفلة بالقاعة دون تسليمها لولي أمرها، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المعلمة إلى النيابة الادارية التي قررت مجازاتها.

من جانبه أمر مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، باخطار المعلمة بالجزاء الموقع عليها.