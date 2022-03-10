تصل 250 ألف جنيه.. 3 بنوك تقدم قروضًا لـ"فرش الشقة" بعد زيادة الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تواصل ثلاثة بنوك تقديم قروض لعملائها لشراء السلع المعمرة التي تشمل فرش المنزل من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأثاث وخاصة بعد زيادة الأسعار بشكل مفاجيء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ويقدم بنك مصر و القاهرة وQNB قروضًت للسلع المعمرة يصل حدها الأقصي من 150 ألف جنيه و 250 ألف جنيه حسب سياسة كل بنك.

وقرر بنك مصر زيادة قرض السلع المعمرة من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه بعد زيادة الأسعار.

ويقر البنك تمويل تجهيز كماليات المنزل بإجراءات سهلة في حال تحويل راتبه على البنك وخاصة في حال عدم وحود قروض قائمة أما في حال عدم تحويل القسط من غير الراتب يتطلب بعض الشروط الميسرة.

ويحتاج البنك من العميل تقديم بعض الأوراق الرسمية منها شهادة إثبات دخل معتمدة من جهة العمل، وبطاقة رقم قومي، وإيصال خدمات، وعرض سعر بقيمة شراء الأجهزة من أحد المعارض المعروفة.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل قروض شراء السلع المعمرة من 3 بنوك وهي مصر و القاهرة وQNB:

1-بنك مصر:

-قيمة القرض: يتراوح من 6 ألاف جنيه إلى 250 ألف جنيه كحد أقصى.

-فترة السداد: من 6 شهور ويصل إلى 10 سنوات.

-نسبة الفائدة: تتراوح من 13.75% إلى 16.5% سنويا متناقصة حسب مهنة العميل.

-المصاريف الإدارية: 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

-عمر العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما.

-الدخل الشهري: ألف جنيه لموظف الحكومة وألفين جنيه للموظف في القطاع الخاص.

2-بنك القاهرة:

قيمة القرض: يصل قيمة القرض إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى.

-فترة السداد: من 6 شهور إلى 5 سنوات.

-نسبة الفائدة: تتراوح بين 16.5% إلى 17% سنويا متناقصة.

-المصاريف الإدارية: 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

-عمر العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما.

-الدخل الشهري:5 آلاف جنيه كحد أدنى.

3 - بنك QNB :

قيمة القرض: يصل إلى 150 ألف جنيه.

-فترة السداد: من 6 شهور إلى 5 سنوات كحد أقصى.

-نسبة الفائدة: تتراوح من 15.25 إلى 17% سنويا متناقصة.

-المصاريف الإدارية:1.5% من إجمالي قيمة القرض تخصم مرة واحدة.

-عمر العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما.

-الدخل الشهري: ألف جنيه كحد أدنى.