"خناقة مع مدرس".. ضبط ولي أمر اقتحم مدرسة بسكين في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، ولي أمر طالب اقتحم مدرسة الكرنك للتعليم الأساسي بمركز أبوتشت في شمال محافظة قنا، ممسكا بسلاح أبيض بسبب خلاف مع أحد المعلمين.

قال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، إن مدرسة الكرنك للتعليم الأساسي التابعة لمركز أبوتشت بشمال محافظة قنا، حررت محضر شرطة ضد أحد أولياء الأمور المدرسة، إحالة الواقعة للشئون القانونية بديوان مديرية التربية والتعليم.

وأضاف صبري لمصراوي أن أحد أولياء الأمور يدعى "م.ي.ح" 43 عاما اقتحم المدرسة بشكل غير شرعي ممسكا بسكين بسبب خلاف مع أحد المعلمين، مما أثار حالة من الخوف والفزع بين صفوف الطلاب والمعلمين، لاذ بعدها بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة.

وأشار صبري إلى أن المدرسة اتخذت كافة الاجراءات القانونية إزاء هذا التصرف المخالف للقانون الذي أسفر عن إصابة الطلاب والمعلمين بحالة من الخوف والفزع.