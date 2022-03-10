روسيا تحظر تصدير بعض البضائع والمعدات

حظرت روسيا اليوم تصدير بعض البضائع والمعدات بمواجهة العقوبات الغربية الشديدة المفروضة عليها على خلفية هجومها العسكري على أوكرانيا. وأوضحت الحكومة أن الحظر يشمل بعض التكنولوجيات المرتبطة بالاتصالات والطب ومعدات زراعية وتجهيزات كهربائية، كما فُرضت قيود على تصدير بعض أنواع الخشب إلى دول "غير صديقة".



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