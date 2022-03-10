سقوط طائرة تدريب عسكرية سودانية

أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم أن طائرة تدريب عسكرية سودانية سقطت اليوم غربي السودان . وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن نبيل عبدالله في تصريح صحفي : إن الطائرة سقطت شمال مطار الأبيض غربي السودان أثناء تنفيذها لمهمة تدريبية بسبب عطل فني، مشيراً إلى تحطم الطائرة ونجاة طاقمها المكون من ضابطين.



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