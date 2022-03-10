الدلو في الصدارة... تعرّفي إلى أجمل النساء بحسب الأبراج

تتصدّر امرأة برج الدلو الهوائي هذه الأبراج فهي تتمتّع بتكاوين وملامح جميلة جدًّا متناسقة في ما بينها، الأمر الذي يجعلها في نظر كثيرين كاملة الأوصاف.فضلًا عن ذلك، تتمتّع المرأة الدلو بقلب طيّب وروح مرحة. ما يزيد جمالها الخارجي جمالًا.

تنافس المرأة الميزان الدلو على المرتبة الأولى نظرًا لأن ملامحها جذابة وجميلة جدًّا لكنّ حبّها وعدم ممانعتها إجراء جراحات تجميليّة الأمر الذي يفسد أحيانًا جمالها الطبيعي ويجعلها تأتي في المرتبة الثانية.

تأتي المرأة العذراء في المرتبة الثالثة، فملامحها ناعمة وتتّسم ببراءة الأطفال التي تجذب النظر إليها بالإضافة إلى أناقتها اللافتة في كلّ الأوقات.

تلي العذراء، المرأة الجوزاء التي تهتمّ كثيرًا بالملابس التي ترتديها لتظهر بإطلالة ساحرة تضفي جاذبية على جمالها الطبيعي.



وأخيرًا، تضمن الثقة الكبيرة في النفس مكانًا للمرأة الثور في القائمة، فهي تجعلها إلى جانب ملامح وجهها المتناسقة.