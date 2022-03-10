بعمليات استباقية.. الاتحادية تدمر وكرين لداعش في كركوك

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من الطائرات المسيرة ، نفّذت عملية تفتيش وتطهير منطقة (وادي الكرحة) جنوب غرب محافظة كركوك أسفرت العملية عن العثور على وكرين للعصابات الإرهابية المهزومة تحتوي بداخلها على افرشة منام ومواد غذائية وطبية وكميات من العتاد الخفيف والمتوسط ".واضافت انه "في السياق ذاته نفذت قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء وكتيبة هندسة ميدان الفرقة عملية تفتيش منطقة (وادي زغيتون) ضمن قاطع عمليات كركوك، تم خلالها العثور على 3 صواريخ قاذفة RBG7،حشوتين دافعتين للقاذفة، 5 مخازن بندقية كلاشنكوف، بالإضافة الى جهاز هايترا تالف ".

واشارت القيادة الى انه "تم تدمير الأوكار ورفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي ".

