شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المدافع الأوكرانية تستهدف دبابات روسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة استهداف المدافع الأوكرانية لدبابات روسية.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف فتحت المدافع الأوكرانية نيرانها على عدد من الدبابات الروسية في مدينة بوروديانكا.

وبين الفيديو كيف تمت محاصرة رتلًا من الدبابات الروسية، حيث هاجمت المدافع بدقة متناهية لتحولها في لحظات إلى قطع من نار ويتصاعد الدخان ليغطى سماء المنطقة.

في الوقت نفسه أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن الروس خسروا منذ بدء الغزو 335 دبابة و1105 مركبات قتالية و208 أنظمة مدفعية وجوية مقتل نحو 12 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو.

بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت 2911 من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، مؤكدة أنه تم تدمير ٩٧ طائرة حربية أوكرانية و107 مسيرة و986 دبابة منذ انطلاق العملية العسكرية.

وكشفت منظمة الأمم المتحدة، أن أكثر من 2.3 مليون شخص غادروا أوكرانيا حتى اليوم.

وأفادت مفوضية شؤون اللاجئين، أنه مع استمرار تطور الوضع قد يفر نحو 4 ملايين شخص من أوكرانيا.